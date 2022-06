Clube Tamoio será tombado como patrimônio cultural do Estado

Após alguns meses de limbo, se seria demolido ou não, o Tamoio Futebol Clube, em São Gonçalo, foi tombado como patrimônio cultural do Estado do Rio de Janeiro. A proposta feita pela deputada Zeidan (PT) foi vetada pelo governador Cláudio Castro (PL) no fim de março, mas a determinação acabou sendo derrubada no plenário da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), na tarde de ontem (28).

Agora, o patrimônio do clube centenário volta a ser preservado depois que foi destombado pela Câmara Municipal de São Gonçalo, no início de março.

Desde então, o clube vivia um imbróglio jurídico por causa de parte das instalações do Tamoio terem sido vendidas num leilão, para arcar com uma dívida trabalhista. No entanto, a estrutura não poderia ser alterada, ou até mesmo demolida, mesmo após o destombamento no âmbito municipal.

Foto: TAMOIO FUTEBOL CLUBE foi destombado no âmbito municipal e tombado no âmbito estadual – Arquivo