Clube Tamoio pode ser tombado pelo Estado

Após a reportagem de publicada na edição de ontem de A TRIBUNA, noticiando que há um projeto de lei, do vereador Cacau (Cidadania) tramitando na Câmara de São Gonçalo com o objetivo de ‘destombar’ todo complexo do Clube Tamoio, permitindo, consequentemente, o aproveitamento comercial da área até então de preservação cultural e histórica, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) resolveu adotar uma medida que pode tornar sem efeito a intenção do edil gonçalense. Está pautado, para ser votado na Sessão de quinta-feira (24), o projeto de lei que trata do tombamento pelo estado do Rio de Janeiro das instalações do clube.

A proposta foi apresentada em outubro do no ano passado, quando ocorreu a desocupação do prédio para posse dos novos proprietários, o que gerou vários protestos na cidade. A autoria é da deputada estadual Zeidan (PT). A proposta tomba todas as edificações do Tamoio por interesse social, histórico e cultural do Estado do Rio de Janeiro.

“O Carnaval carioca teve no Clube Tamoio uma importância muito grande. Ali eram realizados desfiles de fantasias de luxo do carnaval, com transmissão pela TV e ficou na memória de muita gente. Agora querem apagar uma história que tem tantos outros momentos importantes como shows, campeonatos de futebol, festas, grandes eventos e muito esporte e lazer. Vamos lutar para manter de pé esse importante espaço de São Gonçalo”, afirmou a deputada Zeidan.

Caso o tombamento proposto pela parlamentar seja aprovado e sancionado pelo governador do estado, todo o acervo histórico e cultural ficará livre de destruição, descaracterização ou mudança de uso do imóvel em questão, bem como a transferência definitiva de suas atividades.

No entanto, apesar da negativa do vereador Lecinho (MDB), presidente da Câmara de São Gonçalo, de que o projeto não tem previsão para ser votado, pois ainda estaria em tramitação na Casa, há o temor por parte de diversos cidadãos gonçalenses contrários à revogação do tombamento de que a proposição, no âmbito municipal, possa ser votada “à toque de caixa”. Havendo qualquer lacuna de amparo legal de preservação da edificação, seja por força de lei de proteção ou decisão judicial, nada poderia impedir que o temor de muitos venha a se concretizar, com tratores botando abaixo tudo o que restou do Tamoio.

Leilão após dívidas

O Clube Tamoio foi leiloado, após ação judicial movida por uma ex-advogada do espaço, que cobrava uma dívida de mais de R$ 1,5 milhão da instituição, que acabou indo a leilão, no ano passado, para cobrir o compromisso financeiro. O valor da arrematação ficou em R$ 2 milhões. No entanto, o complexo seria avaliado em aproximadamente R$ 600 milhões.

O novo proprietário será o empresário Daniel da Luz, do grupo que comanda a Ita Show, no município vizinho de Itaboraí, e já foi dono do Caneco 90 e Barril 2000, em São Gonçalo.

A nova administração, assim que assumiu o espaço queria iniciar a demolição de parte da infraestrutura do clube, mas foi impedida, uma vez que o prédio é considerado patrimônio histórico do município.