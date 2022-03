Clube Tamoio desprotegido

Os vereadores da Câmara Municipal de São Gonçalo derrubaram o veto do prefeito Capitão Nelson sobre o projeto de Lei que prevê o destombamento do Clube Tamoio. Dessa forma, fica válido, então, a aprovação do PL de autoria do vereador Cacau, que passou por votação no último dia 23 de fevereiro. Além disso, apesar do tombamento do clube gonçalense ter sido mantido na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), sem a sanção do Governador Cláudio Castro, o Tamoio fica desprotegido.

O placar da votação na Ordem do Dia de hoje (9) no plenário da Câmara, foi de 18 votos contra o veto do prefeito de São Gonçalo, e 8 votos a favor da decisão de Capitão Nelson. Foram 26 votantes entre os vereadores que compareceram na sessão ordinária, que voltou a tratar sobre o destombamento do Clube Tamoio.

Confira os votos de cada parlamentar:

A favor do destombamento: Alexandre Loreti (PRTB), Alexandre Gomes (PV), Beto da Serraria (Avante), Bruno Porto (Cidadania), Cacau (Cidadania), Claudinei Siqueira (Republicanos), Diney Martins (Cidadania), Doutor Armando Marins (PSC), Evangelista Ubirajara (PP), Glauber Poubel (PSD), Jorge Mariola (Podemos), Juan Oliveira (PL), Magú dos Brinquedos (Avante), Natan (Republicanos), Pablo da Agua (PT), Piero Cabral (PMB), Professor Felipe Guarany (PRTB) e Tião (PV).

Contra o destombamento: Cici Maldonado (PL), Nem da Pank Motos (PSL), Pedro Pericar (PSL), Priscilla Canedo (PT), Professor Josemar (PSOL), Romário Régis (PCdoB), Vinicius (Solidariedade) e Lecinho (MDB).