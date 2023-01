Clube Gragoatá recebe encontro de capoeira acessível

No próximo dia 14 de janeiro, um sábado, a partir das 9h, o Clube Gragoatá, em Niterói recebe o 1º Encontro de Capoeira Acessível e Inclusiva, organizado pelo Instituto Gingas. O evento vai reunir roda de capoeira, palestras e atividades, tudo com tradução simultânea em libras.



Às 9h terá uma acolhida para os participantes e 9h30min será feita uma roda de conversa com Russo, que é mestre, sobre aspectos da capoeira. Às 10h está marcado o batizado com entrega de cordas representando as primeiras graduações da arte, em seguida às 11h haverá a confirmação de Mestria que é um momento onde se reafirma a trajetória de um mestre já reconhecido pela comunidade.



O idealizador do Instituto Gingas, David Bassous, mais conhecido como Mestre Bujão, percebeu a necessidade de tornar a capoeira algo acessível e criou o projeto DinDownDown, que também é um ponto de cultura fomentado pela Secretaria Municipal das Culturas de Niterói. O ponto de cultura é um braço do Gingas e abrange um público que muitas vezes não teria acesso à cultura e à capoeira.

Serão esses capoeiristas que vão trocar de corda (graduação) e serem batizados no evento. O DinDownDown tem foco nas Pessoas com Deficiência (PcD).



O Encontro será o primeiro evento de capoeira acessível com tradução em libras em Niterói.

“A ideia é fortalecer o entendimento de que a capoeira deve ser para todas as pessoas, independente das formas de se locomoverem, se integrarem na sociedade e de resolverem os seus problemas. Toda pessoa tem o direito de se expressar através da cultura. Meu objetivo é concretizar a acessibilidade cultural através da capoeira onde o ser humano seja mais importante que títulos e vaidades, afinal de contas o maior fundamento da capoeira, no meu ponto de vista, é a liberdade”, explicou o Mestre Bujão, coordenador anfitrião do Encontro.



O Clube Gragoatá fica na Rua Coronel Tamarindo, 69, no bairro Gragoatá em Niterói.