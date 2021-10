Clube de canoa polinésia de Niterói conquista o título estadual

A Praia do Anil, em Angra dos Reis, recebeu no último fim de semana mais de 900 inscritos no Paddle Rio, que foi a etapa decisiva do Campeonato Estadual de Canoa Polinésia, da Federação de Canoas Havaianas do Rio de Janeiro (FCHERJ). O evento aconteceu depois de mais de um ano paralisado por causa da pandemia. O campeonato estadual de canoa polinésia voltou em setembro, com grandes disputas na água em Niterói com recorde de inscritos.

Foi a primeira vez que aconteceu uma etapa do estadual em Angra, e valeu como segunda etapa de 2021. As equipes de remadores fizeram raia de prova em águas abrigadas e abertas da Praia do Anil, em um percurso de 8km, feito duas vezes pela categoria open e uma vez pelas outras categorias.

E em uma dessas provas, a equipe do Arariboia Va’a largou muito bem, caiu três posições e no final travou um duelo com a equipe MPS, também de Niterói, mas acabou ficando em segundo, com a medalha de prata e o MPS com o ouro. A outra equipe de Niterói, Soul Va’a ficou em terceiro. Como o Arariboia Va’a venceu a etapa de Niterói, acabou conquistando o título estadual de 2021.

As meninas não levaram o estadual, mas com a quarta colocação em Niterói e a quarta também em Angra, ficaram na terceira colocação no geral em 2021, na categoria estreante.

O Paddle Rio seguiu todas as medidas sanitárias exigidas para a realização do prova, contando com a habitual estrutura em terra. Teve também transmissão ao vivo pela internet e pela primeira vez num canal de TV, fato inédito em uma prova do Estadual da FCHERJ.