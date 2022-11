Clube Central faz ajustes finais para a chegada do Papai Noel de helicóptero em Icaraí

Está tudo pronto para a chegada do Papai Noel de helicótpero na Praia de Icaraí, Zona Sul de Niterói, no próximo dia 4 de dezembro, domingo. A diretoria do Clube Central, que organiza o evento, esteve reunida, neste sábado (26), para definir os últimos detalhes. A iniciativa recebe o apoio de A TRIBUNA e do JORNAL DE ICARAÍ.

A expectativa é que cerca de 400 crianças estejam presentes. Haverá distribuição de brindes, fotos com o Papai Noel e aplicação de flúor para os pequenos, por meio da parceria com uma clínica dentária. O local onde a aeronave irá pousar, por volta das 11h, será molhado para que a areia não se espalhe devido ao vento gerado pelas hélices.

Marcos Dias da Costa, presidente executivo do Central, comentou sobre o orgulho em organizar um evento que vai além dos muros do clube, sendo aberto para a participação da comunidade niteroiense.

“O Clube Central já tem uma tradição de paticipação junto à comunidade nesses 102 anos. Neste ano, conseguimos, numa ideia de toda a diretoria, inovar com a chegada do Papai Noel à Praia de Icaraí. Apesar de ser um evento privado do clube, haverá o acesso de toda a comunidade. Teremos algumas atrações, sorvete, refrigerante, unindo sócios e não-sócios”, disse.

Um dos idealizadores do evento é o professor de natação Paulo Hage, que trabalha no Central há 42 anos. Ele fez um balanço positivo sobre o encontro deste sábado e afirmou que, por ser um trabalho voltado a crianças, a margem de erro é mínima.

“O principal objetivo é dirimir todas e quaisquer dúvidas e para que a gente faça o melhor. Com criança a gente não pode errar. Temos a preocupação com as pessoas que estarão aqui, as crianças que irão participar. É uma função social de todos nós. Tudo ajustado, tudo certo, vai ser um sucesso e o Clube Central está de parabéns”, completou.

Contribuição para a sociedade

Fernando Tinoco, presidente do conselho deliberativo, reforçou a proposta de levar uma contribuição social à sociedade como um todo através da chegada do Papai Noel. Ele pregou que haja a continuidade do evento para que entre no calendário oficial do Natal niteroiense.

Da esquerda para a direita, Javier Müller, Hugo Palha, Marcos Dias, Fernando Tinoco, Luís Amóra e Paulo Hage – Fotos: Vítor d’Avila

“É importante registrar que o Clube Central é parte importante da sociedade niteroiense. A gente sempre está tentando contribuir com a sociedade da melhor maneira possível. A gente pretende que entre para o calendário de eventos natalinos da cidade, que vem valorizando muito esse período. O Central soma a esse movimento”, destacou.

Programação

Após a chegada do helicóptero e das fotos com as crianças na parte externa do Central, o Papai Noel irá ao Salão Nobre onde será feita uma recepção exclusiva para os sócios. Responsáveis de crianças que queiram participar deverão entregar, na secretaria do clube, até a próxima quarta-feira (30), um presente no valor de até R$ 100, identificado com o nome da criança, que será entregue pelo “bom velhinho”.

Hugo de Palha Freire, vice-presidente administrativo externou a alegria em colaborar com um evento que vai aliar a estrutura física do clube à Praia de Icaraí, que fica em frente à sede.

“Nós soubemos que em outros locais já existia isso. Descobrimos a possibilidade de algo que pegasse um público mais externo. Como estamos em frente à praia, que é um local que protegemos, fizemos algo em comum. O Paulo Hage deu a partida e nós abraçamos a ideia. A chegada do helicótpero está prevista para 11h. Parte das crianças estará aqui e outra parte na praia. Elas vão receber presentes”, pontuou.

Cerca de 50 funcionários serão mobilizados para organizar o evento. Gerente-geral do Central, Javier Müller destacou que não será um trabalho fácil, mas que a equipe está pronta para fazer com que tudo corra bem.

“A gente já tem uma certa experiência com o Carnaval que fazemos na Praia de Icaraí. Estamos organizando a identificação dos sócios e pessoas que vão participar aqui dentro, a comunidade toda que vem, Papai Noel tirando fotos com a comunidade antes de entrar no clube. Será uma mescla. É difícil, mas a gente tem uma equipe de mais de 50 pessoas trabalhando”, acescentou.