Clipe do carnaval de 2022 é lançado pela Viradouro durante o ensaio da comunidade

A exibição do clipe oficial do samba-enredo “Não há tristeza que possa suportar tanta alegria”, que a vermelho e branco vai cantar na avenida no desfile de 22 de abril, foi apresentado hoje (08) durante o ensaio de comunidade realizado na quadra da escola.

O vídeo será postado nas redes sociais da escola. O samba oficial de 2022 é de autoria dos compositores Felipe Filósofo, Fabio Borges, Ademir Ribeiro, Devid Gonçalves, Lucas Marques e Porkinho.

Ambientado no Arco do Teles (marco da arquitetura carioca, construído no século 18), na Praça 15, centro do Rio, o filme de 10 minutos de duração coloca os artistas da escola para reviver o clima de alegria do carnaval de 1919, o primeiro pós-pandemia da gripe espanhola, e que será o tema do desfile da atual campeã do grupo especial.

Trajando figurino de época, o elenco tem nos papéis de pierrot e colombina, personagens destacados na letra do samba, os atores Marcello Melo Jr. e Erika Januza (rainha de bateria da viradouro).

Dividindo o protagonismo com a dupla de famosos da Tv, abrilhantam o clipe o intérprete Zé Paulo Sierra, mestre Ciça, o primeiro e o segundo casais de mestre-sala e porta-bandeira (Julinho Nascimento, Rute Alves, Amanda Poblete e Jeferson Souza), as musas Luana Bandeira e Bellinha Delfim, além de ritmistas, passistas, baianas e demais segmentos.