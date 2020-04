Clínicas de coleta de sangue adaptam serviço durante Coronavírus

Depois do anúncio que a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES) passará a receber doadores de sangue dentro dos condomínios com mais de 500 moradores, algumas clínicas de hemoterapia de Niterói chamam atenção para os baixos estoques. Na Clínica de Hemoterapia, no Centro, a queda no fluxo dos doadores foi de 50% nos últimos dias, e para aumentar o movimento a empresa está realizando uma triagem virtual.

O responsável pela clínica, Joaquim Gonçales, explicou que para atender a demanda de sangue é necessária a doação de 120 pessoas por dia e esse número está chegando apenas a 30.

“Desde dezembro estamos com queda nas doações, mas o Coronavírus fez esse índice piorar muito. Estamos ligando para pedir doação e agendando pelo telefone, depois de uma triagem, para que as pessoas tenham a segurança de doarem em um horário marcado. Isso faz evitar a aglomeração de pessoas e também quem faz a triagem virtual não fica na recepção, entra direto para a sala de doação. Isso também evita contágio. Precisamos, mesmo nesse momento de isolamento, que as pessoas lembrem de quem está nos hospitais e precisa de doação de sague e plaquetas”, contou.

A dona de casa Lúcia Vieira, 50 anos, é doadora de sangue e está em isolamento desde semana passada. “Eu estou com medo de sair de casa e infelizmente não poderei ir doar o sangue. Se uma equipe viesse na minha casa me atender, eu doaria. Mas eu não tenho carro, teria que ir de transporte público e realmente tenho medo de me contaminar”, frisou a moradora do Centro.

HEMORIO EM CASA

Desde semana passada a doação de sangue passará a atender condomínios do Rio de Janeiro. A estratégia, que leva o nome de “Hemorio em Casa”, tem como objetivo facilitar a participação dos doadores que se encontram em período de isolamento social. As equipes do Hemorio vão instalar estrutura para coleta das bolsas de sangue nos salões de festa de condomínios com pelo menos 500 moradores em idade adequada para doar.

Os síndicos de condomínios interessados na ação e que possuam a estrutura e o número adequado de moradores podem entrar em contato com o Hemorio pelo e-mail coleta.condominio@hemorio.rj.gov.br ou pelo telefone (21) 96467-2154.