Clínica Gonçalense oferece exames de raios-x e ultrassonografia

A Clínica Gonçalense do Barro Vermelho passou a disponibilizar, na última semana, exames de ultrassonografia e raios-x para pessoas de todas as idades. Os exames de raios-x estão sendo realizados às terças e quintas-feiras, das 8h às 17h. Já as ultrassonografias são feitas às quartas e quintas-feiras, a partir das 8h. O serviço faz parte dos recursos oferecidos pela unidade.

A ultrassonografia é um exame de imagem que serve para visualizar em tempo real qualquer órgão ou tecido do corpo, atuando no diagnóstico de doenças ou variações anatômicas com base no tamanho, textura das estruturas dos órgãos, formas e acompanhamento de bebês durante a gestação.

Já o raios-x é um exame de imagem não-invasivo, com radiação em baixas doses, para identificar rapidamente alterações na estrutura de ossos e de órgãos.

Para se inscrever é necessário um encaminhamento médico, além de realizar a marcação dos exames através da Central de Regulação de Exames, necessitando consultar a disponibilidade de vagas.

A unidade conta também com atendimentos de diversas especialidades, além dos serviços de testes rápidos da covid-19, pré-natal, exercícios de fixação, circuito trainer, prevenção de quedas para idosos, dinâmica de grupos, entre outros.