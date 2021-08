Clin abre contratação emergencial para 120 garis

Seleção não terá provas e contrato de trabalho vai durar seis meses. O salário é de R$ 1.121,62

A Companhia de Limpeza Urbana de Niterói (Clin) publicou edital para a contratação emergencial de 120 garis por um período de seis meses. O motivo da contratação, de acordo com publicação feita no Diário Oficial da última sexta-feira, é o de “suprir o déficit atual na Companhia, em decorrência da pandemia provocada pelo novo coronavírus, enquanto não é possível concluir o Concurso Público iniciado em 2020, que se encontra provisoriamente suspenso”.

Pelo caráter emergencial e temporário da contratação, não haverá provas e o critério para a seleção será uma análise curricular na qual será levado em conta a experiência de trabalho comprovada nos cargos de gari (20 pontos para pontuação máxima), servente (10 pontos) e auxiliar de serviços gerais (5 pontos), entre julho de 2016 e julho de 2021. A apresentação da documentação para participar do processo seletivo acontecerá no período de 4 a 6 de agosto de forma online.

O salário é de R$ 1.121,62 para uma jornada de trabalho de 44 horas semanais. Para concorrer às vagas é necessário ter mais de 18 anos, experiência mínima de seis meses comprovada na Carteira de Trabalho e escolaridade a partir da 4ª série do antigo primário ou 5º ano do Ensino Fundamental. Não haverá pagamento de taxa de inscrição para participação neste processo de contratação.

Os candidatos que não forem selecionados dentro do número de vagas disponibilizado formarão cadastro de reserva e poderão ser convocados durante o prazo de validade do processo seletivo, que é de seis meses. Às pessoas com deficiência é assegurado o percentual de 10% das vagas existentes ou das que vierem a surgir no prazo de validade do processo seletivo, conforme Lei Municipal nº 1.061 de 20 de abril de 1992, desde que a deficiência seja compatível com a atividade a ser exercida. Neste caso, o candidato deverá declarar, expressamente, a sua deficiência no ato de inscrição e, obrigatoriamente, enviar, via upload, a documentação exigida no edital.

Após o envio de toda a documentação, no dia 11 de agosto será publicada no Diário Oficial do Município a Ordem Preferencial de Convocação/Contratação. A apresentação do candidato com a documentação comprobatória será feita no período de 13 a 17 de agosto e a assinatura do contrato entre os dias 18 e 20 de agosto.

Para saber quais são todos os documentos necessários para a contratação emergencial temporária, os interessados devem acessar o site da Clin. O envio da documentação será feito de forma online por este site. Será utilizado o critério de maior pontuação obtida na análise documental realizada pela comissão técnica para contratação. Havendo empate entre os candidatos, será utilizado como critério de desempate a maior idade.

O edital completo está disponível no site da Clin. Para quem tiver interesse, basta acessar http://www.clin.rj.gov.br/?a=contratacao.temporaria.

Foto: Prefeitura de Niterói