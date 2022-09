Clientes insatisfeitos: planos de saúde tiveram aumento histórico em 2022

Operadores poderão aplicar o reajuste até abril de 2023

Foi em maio deste ano que a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), concedeu o índice máximo de reajuste anual para os planos de saúde individuais e familiares. O aumento foi de até 15,5%, o que tem deixado clientes insatisfeitos. Trata-se do maior reajuste anual já aprovado pela agência, criada em 2000.

Todas as operadoras poderão aplicar o valor nas mensalidades no decorrer dos meses, iniciado em maio de 2022 até abril de 2023, a partir da data de aniversário do contrato. Aproximadamente oito milhões de beneficiários de planos, representando 16,3% do mercado de saúde suplementar, terão os valores reajustados.

Este aumento ocorre um ano após a ANS ter aprovado pela primeira vez um reajuste negativo. Em 2021, quando as operadoras foram obrigadas a reduzir as mensalidades, em pelo menos 8,19%, porque foi observada uma queda generalizada na demanda por serviços de saúde em meio ao isolamento social decorrente da pandemia da covid-19. No período, os planos registraram uma redução de custos.

A ANS sustenta que o reajuste tem relação com efeitos da pandemia da Covid -19,“Já em 2021, tivemos uma gradativa retomada da utilização desses serviços. É também um ano influenciado por uma forte inflação em todo o país”, disse a gerente Econômico-financeira e Atuarial de Produtos da ANS, Daniele Rodrigues.

Para a Associação de Defesa dos Usuários de Seguros, Planos e Sistemas de Saúde (Aduseps), “essas empresas junto a ANS estão querendo compensar as perdas que tiveram em anos anteriores, no entanto, ainda estamos em tempo de pandemia e os gastos com procedimentos e custos médicos tem retornado, mesmo que em menor número. Então não há razão para tal aumento é o maior da história. Quem arca com o plano são os indivíduos e muitos tiveram perdas econômicas”, disse Karla Guerra, coordenadora jurídica da Aduseps.

Em contra partida, a corretora Adriana Dinuci explica que muitos planos deram o aumento total de 15,5%, devido a busca de um número elevado de pessoas, por conta do Covid-19. “Segundo as grandes operadoras, foram geradas diversas despesas na pandemia e elas consequentemente repassam os gastos aos usuários.” Adriana reforça que muitos de seus clientes reclamam das novas mensalidades e hoje buscam migrar para planos mais baratos. “Infelizmente em nosso país não dá para ficar sem plano, assim as pessoas buscam um atendimento mais regional, com emergência próximo a residência, com valor acessível, dentro do seu orçamento.”

Atualização do Rol de procecimentos

Sobre atualização do Rol de procedimentos, a Aduseps comenta que foi um grande passo de mudança. “A Lei traz ao usuário uma maior liberdade caso esteja precisando de um procedimento e não tenha sido aceito no seu plano, ele poderá ingressar com uma ação judicial, pautado no laudo médico. Além disso, tivemos a inclusão das terapias multidisciplinares para portadores do espectro autista e outras transtorno de desenvolvimento além da cirurgia robótica, dentre outros, como conta a Dra. Rernê Patriota, coordenadora executiva da Aduseps, referente ao Rol que foi incluída é a cirurgia robótica.