Clientes de lojas são premiados em Niterói

Foi realizada, na manhã de hoje (27), a terceira entrega dos prêmios da promoção Natal Premiado. O evento foi realizado no auditório da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Niterói, organizadora da ação. Os vencedores receberam, cada, um vale-compras no valor de R$ 500.

A promoção teve o apoio de A TRIBUNA e do JORNAL DE ICARAÍ. Estiveram presentes, além dos clientes, dirigentes da CDL, e representantes das lojas participantes. Janete Calábrio, que representou a Raquel Calçados, destacou que a promoção funcionou como um atrativo, proporcionando incremento no movimento de final de ano.

Janete Calábrio representou a loja Raquel Calçados – Foto: Vítor d’Avila

“Muito bom oferecer esse prêmio aos clientes. Mostra que é uma empresa boa de se comprar. Isso atrai os clientes e quanto mais cliente, melhor. Quem compra gosta de saber que está concorrendo a um prêmio. Um leva para o outro e todos vão comprar felizes. É um atrativo a mais, além dos preços”, disse.

A doméstica Juceni da Silva Machado foi uma das contempladas. Ela disse ainda não ter planos para vale-compras, mas revelou que deverá aproveitar o prêmio para comprar presentes de Natal para familiares, que ainda ficaram pendentes, e também garantir um “mimo” para si.

“Ainda não planejei, estou pensando. Tem alguns presentes de Natal ainda para comprar, mas com certeza vou comprar algo para mim”, afirmou.

Juceni foi uma das contempladas pela promoção – Foto: Vítor d’Avila

Balanço

Manoel Alves, vice-presidente CDL-Niterói, foi o encarregado de entregar os prêmios. Ele fez um balanço da promoção em 2022. Um dos pontos altos, em sua opinião, foram as ações com o Papai Noel. O “bom velhinho” circulou pela cidade, em carro aberto, e visitou diversas lojas participantes ao longo do mês de dezembro.

“Já virou tradição essa promoção. Tem aquele lado social, com o Papai Noel rodando a cidade toda, indo às lojas. Isso incrementa, ajuda as lojas. Mas mães levam os filhos, compram na loja. A gente fica muito gratificado de ter essa promoção, que vai fomentando, dando uma movimentação na cidade e incentivando o consumo”, contou.

Cerimônia foi conduzida por Manoel Alves, vice-presidente da CDL-Niterói – Foto: Vítor d’Avila

Expectativa

Ainda de acordo com Manoel, o impacto da promoção foi positivo para o comércio da cidade. O vice-presidente se mostrou confiante em atingir a projeção de incremento de 10% nas vendas, em relação do período de Natal do ano passado. A expectativa havia sido divulgada, no começo do mês, pelo presidente da CDL-Niterói, Luiz Vieira.

“O resultado está aí. As pessoas comprando, sendo sorteadas e vindo pegar o prêmio. É uma credibilidade que a gente passa a cada ano, tanto para os lojistas quanto para os consumidores. Estamos recuperando aos pouquinhos, ainda não temos os números certos porque estamos em fechamento. Estão sendo feitas trocas, liquidações e estamos esperando uma boa porcentagem para cima”, completou.