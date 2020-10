‘Cliente’ insatisfeito de boca de fumo termina baleado em Maricá

Um usuário de drogas recebeu uma retaliação de traficantes depois de reclamar sobre a qualidade do material entorpecente comprado por ele em Maricá, segundo policiais do 12º Batalhão (Niterói). O crime contra o homem, de 37 anos, foi cometido no bairro de Inoã durante a manhã de hoje (19). De acordo com o usuário, foram traficantes que atiraram contra ele e o espancaram após a demostração de insatisfação sobre a diferença entre a qualidade da droga e o preço cobrado por ela.

Quando foi liberado pelos criminosos, o homem que estava na comunidade do Risca Faca e teve atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Inoã. Os disparos atingiram o braço, a perna e o tórax do usuário. Posteriormente ele foi levado para o Hospital Municipal Conde Modesto Leal, no Centro de Maricá.O caso foi registrado na delegacia de Maricá, a 82ª DP. O baleado já possuia passagem por posse e uso de drogas.