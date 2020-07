Cliente é assassinado em posto de combustível na frente do pai

Uma suposta tentativa de assalto a um carro num posto de combustível na Rua Ana Cristina, no Colubandê, em São Gonçalo, terminou com a morte do motorista, no início da noite desta quarta-feira, dia 1º. A vítima, identificada como Fábio Saldanha, de 42 anos, estava na companhia do pai quando, ao parar o veículo (uma Pajero), foi abordado por dois indivíduos que estavam em uma moto.

Segundo testemunhas que estavam num ponto de ônibus próximo, os supostos assaltantes já chegaram atirando em Fábio e fugiram logo em seguida. A vítima não resistiu e morreu no local. Uma equipe da Divisão de Homicídios de Niterói e São Gonçalo estava no local para as primeiras investigações e trabalho de perícia.