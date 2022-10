Foto Divulgação

Com a esposa, filhos e do candidato a vice, o governador reafirmou a confiança na vitória e exaltou a festa da democracia

Neste domingo histórico, o governador e candidato à reeleição ao governo do Rio, Cláudio Castro, votou, nesta manhã, acompanhado da família e do candidato a vice-governador Thiago Pampolha, na Escola Municipal Golda Meir, na Barra da Tijuca.



Cláudio Castro votou na Seção Eleitoral 44, da 119ª Zona. No caminho até a cabine, o candidato recebeu apoio de eleitores e deixou o colégio confiante na vitória ainda no primeiro turno.



“Seria um sonho encerrar essa campanha com a coroação da vitória ainda nesta primeira votação. Queria só agradecer a todos que me acompanharam nessa caminhada. Fizemos uma campanha limpa, com propostas, mostrando tudo o que fizemos nos últimos dois anos pelo Rio de Janeiro, lembrando que boa parte deste tempo foi de pandemia. O Rio hoje é um estado organizado, com as contas em dia, que voltou a gerar empregos e a ser atrativo para a abertura de novas empresas. Agora, é aguardar a apuração e, se Deus quiser, manter o trabalho pelos próximos quatro anos”, disse o governador.



Após a votação, Cláudio acompanhou o voto da esposa, na Escola Municipal Rodrigues Alves, também na Barra da Tijuca. Em seguida, participaram de uma missa na Paróquia Santa Rosa de Lima, onde o governador costuma cantar aos domingos.

“Iniciei a campanha pedindo bençãos e força para chegar ao fim desses 45 dias com uma vitória, se for a vontade de Deus. Hoje, fiz questão de vir renovar a minha fé e agradecer a todos que estiveram ao meu lado nesta jornada”, ressaltou Castro.





Pronunciamento



Aos jornalistas, Cláudio Castro fará um pronunciamento às 19h30, no Hotel Rio Othon Palace, em Copacabana.