Reeleito, Cláudio Castro toma posse como governador do Rio

A cerimônia de posse do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, reeleito para seu segundo mandato, aconteceu no Palácio Tiradentes, que já foi sede da Assembleia Legislativa do Rio.

O evento estava previsto para começar às 9h, mas Castro só chegou ao Palácio por volta das 9h30. Ele assinou o termo de posse, fez a promessa de cumprir a Constituição e manter o bem geral do estado.

Quem falou antes foi o presidente da Alerj, André Ceciliano, que relembrou o histórico recente de dificuldades financeiras e crises políticas que viveu o estado do Rio, salientando que o novo governo já começa em melhores condições, mas também com alguns desafios.



O governador do Rio lembrou as dificuldades de quando assumiu o mandato, após o impeachment de Wilson Witzel, de quem era vice na chapa. Segundo ele, o Rio atual é “bem melhor que o de dois anos atrás”.

O governador reempossado anunciou que prorrogou até o fim de 2023 o Supera RJ, programa de distribuição de renda para famílias impactadas pela pandemia — R$ 280 por lar, mais R$ 80 de auxílio-gás.

“O programa já atendeu cerca de 477 mil famílias em situação de vulnerabilidade, injetando R$ 557 milhões na economia de todos os 92 municípios do estado”, detalhou Castro.

“E para garantir que essas famílias não fiquem desassistidas, acabei de sancionar uma lei que prorroga o Supera RJ até o dia 31 de dezembro de 2023”, disse.

Cláudio Castro afirmou que, mesmo com o Regime de Recuperação Fiscal e “com muito esforço”, garantiu a recomposição salarial dos servidores. “Este é o segundo ano consecutivo que promovemos a recomposição.”

“Nos dois últimos anos, nossas contas foram aprovadas pelo TCE, por unanimidade, o que não acontecia havia sete anos. Hoje, o estado apresenta previsão de incremento de quase 20% na receita bruta”, afirmou.

O governador chamou a concessão da Cedae de “maior da história” do Brasil, e apresentou resultados de lucro em seu discurso, ressaltando benefício para 47 municípios e 13 milhões de pessoas:

“Após a concessão dos serviços, a Cedae encerra o ano com R$ 394 milhões de lucro”, pontuou.

Castro afirmou que a compra de câmeras para a Polícia Militar vai trazer mais segurança para a população e os policiais.

No entanto, o governo recorreu após o ministro Fachin, do STF, determinar cinco dias de prazo para apresentação de um cronograma para a instalação dos dispositivos de áudio e vídeo em fardas e viaturas de batalhões especiais de polícia (Bope e Core) e nos batalhões das áreas com os maiores índices de mortes com envolvimento de agentes de segurança.

“Só na Polícia Militar, já são cerca de 9 mil em operação em todos os batalhões de área. Assim, damos mais transparência e segurança jurídica às ações de patrulhamento e abordagem, protegendo os policiais e a sociedade”

No discurso, Castro afirmou ainda que irá inaugurar obras do Teleférico do Alemão, do Museu da Imagem e do Som, entre outros empreendimentos.

“Vamos entregar a Escola Dom Eugênio Sales, na Cidade de Deus, a Ponte da Integração em Campos, esquecida há mais de 40 anos, o Rio Imagem da Baixada e o Hospital do Câncer de Nova Friburgo”, prometeu

Cláudio Bomfim de Castro e Silva, de 43 anos, nasceu em Santos (SP) e, ainda criança, veio morar no Rio de Janeiro. É casado com a publicitária Analine Castro e Silva e pai de dois filhos, João Pedro e Maria Eduarda.

Em 2005, Castro se formou em Direito pela UniverCidade. Além de advogado, é músico, compositor e evangelizador.

Em 2004, Cláudio Castro começou sua trajetória política como chefe de gabinete do vereador Márcio Pacheco (PSC), com quem seguiu para a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) até 2016. Foi ainda assessor especial da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. Em 2013, trabalhou na Câmara dos Deputados em Brasília.

Em 2016, Cláudio Castro foi eleito vereador no Rio de Janeiro pelo PSC e compôs a Mesa Diretora da Câmara Municipal na função de 2° Secretário.

Em 2018, Castro foi eleito vice-governador na chapa de Wilson Witzel (PSC), que pouco mais de um ano depois sofreu o impeachment. Castro, então, tomou posse em 1º de maio de 2021.