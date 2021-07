Cláudio Castro promete implementar corredor BRS em São Gonçalo

Em visita a São Gonçalo, para inauguração da 4ª Companhia da PM, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), prometeu obras que poderão ajudar a melhorar a mobilidade na cidade e em municípios vizinhos. Durante a visita, que passou por obras provenientes do contrato com o Departamento de Estrada de Rodagem (DER), o governador anunciou o convênio de mais de 200 km de recapeamento e firmou o compromisso da implantação do BRS (Bus Rapid System).

Cláudio Castro afirmou que ainda virão muitos recursos para a cidade. “Por muitos anos São Gonçalo foi visto como ‘patinho feio’ da região metropolitana. Mas posso garantir que enquanto eu for governador, o gonçalense será tratado com respeito. Se antigamente os investimentos não vinham para São Gonçalo, agora vem”, disse o governador.

Não é de hoje que o governo estadual afirma ter a intenção de implementar projetos para melhorar a mobilidade urbana na cidade. Em janeiro de 2020, na inauguração do programa São Gonçalo Presente, o então governador Wilson Witzel anunciou que iria levar as Barcas ou a Linha 3 do Metrô para São Gonçalo. Contudo, nenhum dos projetos saiu do papel.