Cláudio Castro fica em silêncio sobre ligação de Dr. Jairinho

O prazo dado pela Câmara dos Vereadores dado ao governador Cláudio Castro para explicar sobre a ligação recebida por ele feita pelo Dr. Jairinho dias após a morte do menino Henry Borel Medeiros, de 4 anos, se encerrou nesta quarta (9) com a falta de resposta do chefe do Executivo estadual.

A resposta foi solicitada ao governador pelo relator do processo de cassação do médico por quebra de decoro, vereador Luiz Ramos Filho. O processo tramita no Conselho de Ética da Câmara Municipal.

Castro foi notificado no mês passado sobre o documento que precisava enviar, por escrito, sobre o que Jairinho havia lhe solicitado depois que a criança morreu. Na ocasião, a assessoria do governador informou que no telefonema, ao saber do fato, Castro apenas disse que o assunto seria tratado pela delegacia responsável pelo inquérito, tendo encerrado a ligação logo depois.

A expectativa é que o parecer final do processo de cassação seja finalizado no dia 16.