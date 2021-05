Clássico Fla X Flu termina com placar empatado

O clássico Fla-Flu terminou empatado em 1 a 1 e na próxima semana deverá ser definido quem será o campeão carioca em 2021. O Flamengo saiu na frente com o Gabi Gol mas o Fluminense marcou logo em seguida um gol de Abel Hernández. A segunda partida da final será no próximo sábado, 22, às 21h05min, no Maracanã. Se o jogo empatar de novo o resultado será definido nos pênaltis.



O jogo não teve presença do torcedor devido às medidas restritivas na cidade do Rio de Janeiro por conta da pandemia do novo coronavírus. No primeiro tempo o time rubro-negro liderou o campo e aos 17 minutos marcou o gol da rodada, sendo o 13º gol do Gabi Gaol na temporada. No segundo tempo, aos 31 minutos, foi a vez do verde e vermelho carioca empatar.

Ao todo, o Flamengo soma 36 canecos na sala de troféus do clube, contra 31 do Fluminense. Além da tradição na competição, o duelo em finais envolvendo as duas equipes mostra um equilíbrio. Nas dez vezes que elas já se encararam em uma decisão do Cariocão, cada time conquistou cinco vitórias.