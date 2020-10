Clarissa Garotinho testa positivo para Covid-19

Em live transmitida pelo Facebook nesta quarta-feira (14), a candidata a prefeita do Rio de Janeiro, Clarissa Garotinho (PROS), confirmou que está infectada pelo coronavírus. O resultado do exame saiu na noite de terça.

Clarissa contou que começou a sentir os sintomas da Covid-19 na última sexta-feira.

“Comecei a sentir dor de cabeça e na lombar, além de sintomas parecidos com a sinusite e prostração. Imediatamente eu cancelei a agenda desde sexta. Passei o fim de semana de cama. Não tive febre. Ontem tive dor nas pernas. Mas apesar disso, são sintomas leves”, disse.

A candidata, que é deputada federal, esperou dois dias para ir ao hospital realizar o exame.

“Só fui ao hospital no domingo, para evitar que o resultado do exame pudesse dar um falso negativo. Realizei também uma tomografia no pulmão, que apontou um pequeno acometimento. Iniciei tratamento com antibiótico e, quando finalizar, retornarei ao hospital para realizar novamente o exame a tomografia”, explicou

Clarissa orientou que as pessoas que trabalham mais próximos a ela façam o teste de Covid. Ela afirmou que, com o tempo, irá retomar a agenda de campanha.

“Minha agenda de rua acabou, ao menos por enquanto. Por isso, peço que me ajudem nessa campanha virtual., Falem com os amigos, compartilhem nossas publicações nas redes sociais. Sempre no final do dia vou comentar aqui nas redes sociais o que as pessoas com as minhas equipes de rua”, disse.

Por fim, a candidata agradeceu o apoio recebido.

“Agradeço os telefonemas e mensagens que tenho recebido. Esse carinho alimenta a alma e nos dá forças pra seguir em frente, com respeito e responsabilidade”, afirmou Clarissa.