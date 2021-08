Civil prende chefe do tráfico de drogas da comunidade Vila Sapê

Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) prenderam, na noite de quinta-feira (19), o chefe do tráfico de drogas da comunidade Vila Sapê, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ele foi capturado no distrito de Piabetá, em Magé, após monitoramento do setor de inteligência da unidade, que identificou que ele ia fugir para o Complexo do Alemão, na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro.



“Playboy”, como é conhecido, é autor de um áudio em que relata que “se policial morrer, não dá em nada”, incentivando bandidos de sua organização a atirarem contra agentes de segurança. O criminoso também é investigado pela DRFA por envolvimento em roubos de veículos.