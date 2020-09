Civil e MP realizam operação para esclarecer homicídio de casal

A Polícia Civil e o Ministério Público do estado do Rio de Janeiro realizam hoje (9) uma operação de busca e apreensão para esclarecer o assassinato de André Henrique da Silva Souza e Juliana Sales Oliveira ocorrido em 14 de junho de 2014. O casal foi executado com mais de 40 tiros. De acordo com as investigações sobre o caso, André, conhecido como Zóio, atuava como miliciano e teve a sua morte planejada pelo ex-vereador Cristiano Girão por conta de uma disputa de território. A autoria dos disparos ficaram por conta do policial militar reformado Ronnie Lessa, preso em março de 2019 pelo atentado contra a vereadora Marielle Franco. As diligências acontecem no Rio de Janeiro e em São Paulo.

O homicídio do casal é semelhante ao assassinato da vereadora, de acordo com a Delegacia de Homicídios da Capital. As vítimas estavam em um Honda Civic prata quando pelo menos três homens em um Fiat Doblò também prata abordaram o casal com os carros em movimento.

Ambos, Ronnie e Cristiano, cumprem punições judiciais. Ronnie, se encontra a disposição da justiça em uma penitenciária de segurança máxima em Porto Velho, Rondônia. Na mesma unidade está o ex-policial militar Élcio Queiroz acusado de ser motorista do carro do atentado contra Marielle. Já o ex-vereador Cristiano Girão é monitorado por tornozeleira eletrônica por responder em liberdade no nordeste desde 2015 pelos crimes de formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. O ex-vereador foi condenado a condenado a 14 anos de prisão e está impedido de retornar ao Rio de Janeiro.