Civil desarticula rede de ‘gatonet’ na Região Oceânica

Policiais civis desarticularam, na tarde desta terça-feira (31), uma central ilegal de sinal de internet em Niterói. Segundo informações da equipe de investigação, o esquema criminoso funcionava na região do Engenho do Mato, estabelecido na Rua Clemente Machado de Souza, mas com atuação em outras áreas da Região Oceânica da cidade.

A ação foi coordenada por agentes da 81ª DP (Itaipu). Segundo informações da distrital, a delegacia recebeu denúncia de que operadoras credenciadas estavam tendo a rede sabotada e os funcionários e que funcionários estavam sendo abordados e intimidados por criminosos. A organização criminosa estaria loteando o serviço de internet pela região.

Materiais foram apreendidos durante a ação – Foto: Divulgação

Ainda no começo da manhã desta terça-feira, policiais da delegacia organizaram ação e enviaram uma equipe até o endereço onde funcionaria a central clandestina. No local, a denúncia foi confirmada e o flagrante foi realizado. A equipe de perícia da Polícia Civil foi acionada para o local. Os agentes fizeram o desligamento da rede clandestina.

Um homem, que se identificou como responsável pelo local acabou sendo preso em flagrante. Ele foi conduzido à 81ª DP, onde foi ouvido e, na sequência, será encaminhado ao sistema prisional. As investigações prosseguem para apurar possível participação de outras pessoas. Há suspeita de ligação da empresa clandestina com o tráfico de drogas.