Civil cumpre mandado de busca e apreensão contra MC Lindinho na cidade do Rio de Janeiro

Na madrugada de terça-feira (15) a Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente (DPCA-Niterói) cumpriu mandado de busca e apreensão contra o MC Lindinho, Joberth Fillipe de Oliveira Andrade de 20 anos, no Leblon. O mandado, expedido pela Vara da Infância e Juventude de São Gonçalo, é pela prática de fato análogo ao crime de roubo de veículo quando ainda menor. O cantor de rap estava morando na comunidade do Jardim Catarina em São Gonçalo, mas fugiu para a comunidade do Vidigal na cidade do Rio de Janeiro nos últimos dias.

De acordo com a Polícia Civil a ‘equipe se posicionou nas proximidades da comunidade, pois havia a informação de possível deslocamento do alvo que foi abordado em uma das ruas do bairro Leblon, não oferecendo resistência no momento da captura, não sendo efetuado qualquer disparo, evitando a possibilidade de efeitos colaterais’.

O cantor realiza shows e é referência no mundo no rap, tendo participado recentemente do Rep Festival, que é um festival de rap que reúne os melhores cantores desse ritmo e aconteceu no Parque dos Atletas, na Barra da Tijuca.

Joberth cumpriu as formalidades legais e deverá ser encaminhado ao Centro de Socioeducação Gelso de Carvalho Amaral (Cense_Degase). Ele foi procurado pela reportagem mas ainda não se manifestou.