CISP ajuda PM a apreender carro com suspeita de clonagem

Câmeras do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) ajudaram a Polícia Militar a localizar e apreender um automóvel, com suspeita de clonagem, no bairro de Icaraí, Zona Sul de Niterói, na noite dessa quarta-feira (21). Após o veículo ser flagrado trafegando pelas ruas do bairro, policiais militares do 12º BPM (Niterói) foram acionados.

Segundo informações do batalhão, os agentes conseguiram montar um cerco e abordar o veículo, na Avenida Almirante Ary Parreiras. Dentro do carro, estava apenas o motorista, que tem 42 anos de idade e, segundo levantamento feito pelos policiais, não possui antecedentes criminais.

O homem foi detido e, junto com o automóvel, conduzido à 77ª DP (Icaraí). O condutor prestou depoimento e, em seguida, foi liberado. Contudo, o automóvel, modelo Volkswagen Tiguan, ficou apreendido para passar por perícia, a fim de investigar a suspeita de clonagem, levantada pelo CISP. A 77ª DP fez o registro da ocorrência.