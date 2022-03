Ciro Gomes sobre a Ucrânia: “O Brasil tem um canalha na Presidência da República”

O pré-candidato do PDT à Presidência, Ciro Gomes, criticou as formas como o governo brasileiro está respondendo à guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Ele afirmou que a invasão é ilegal do ponto de vista do direito internacional. “E o Brasil não pode ter dubiedade em relação a isso, muito menos fazer o que o Bolsonaro está fazendo, dando sinais trocados, que nos cobrem de vergonha”, disse o pré-candidato em entrevista ao canal MyNews. “Porque há até alguma honradez em uma posição errada que tome um lado, como Cuba, Nicarágua e Venezuela fizeram. Apoiaram Putin com clareza, há uma certa honra nessa contradição.”

Para ele, as falas do presidente Jair Bolsonaro (PL) vão contra os princípios de direito internacional adotados pelo Brasil. Para ele, o país deveria ter condenado o uso da violência como um mecanismo de política internacional.

“A invasão da Ucrânia é um ato ilegal. Rasgou a carta das Nações Unidas”, afirmou o pré-candidato do PDT.

As falas de Bolsonaro e a falta de clareza sobre o tema, para Ciro, foram “acanalhados”. No último domingo (27.fev), o atual chefe do Executivo afirmou que conversou com o presidente russo Vladimir Putin sobre a escalada de tensão com a Ucrânia, mas que não ia dar detalhes sobre o teor da conversa.

“Estive há pouco conversando com o presidente Putin, mais de duas horas de conversa. Tratamos de muita coisa, a questão dos fertilizantes foi das mais importantes. Obviamente ele falou alguma coisa sobre a Ucrânia, eu me reservo aí como segredo de não entrar em detalhes da forma como vocês gostariam”, disse o presidente.

Ao Poder360, o chanceler Carlos França disse que a conversa a qual Bolsonaro se referiu na live se deu durante a viagem a Moscou, em 15 de fevereiro de 2022.

“O Brasil tem um canalha na Presidência da República”, disse. “Como um canalha diz em um momento grave que a humanidade está passando que passou duas horas ao telefone com o presidente Putin sem sequer ter falado com ele?”, disse Ciro.

O pedetista criticou também a escolha do Brasil de abrir mão dos benefícios de integrar a OMC (Organização Mundial de Comércio) para uma possível entrada na OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico). Para ele, não faz sentido do ponto de vista econômico, já que a OMC permite o acesso a tecnologias para o desenvolvimento brasileiro.