Ciro Gomes diz que nunca fez nenhum elogio a Bolsonaro. “Considero um bandido”

Foto: Ciro Gomes e o ex-apoiador Caetano Veloso, que agora virou o voto para Lula

O candidato a Presidência, Ciro Gomes (PDT) atribuiu ao “gabinete do ódio que Lula financia a custo de muito dinheiro roubado” a informação de que tenha feito elogios ao presidente Jair Bolsonaro (PL).

Foi durante uma sabatina do Estadão, em parceria com a FAAP, que o jornalista Pedro Venceslau fez a acusação:

“O senhor elogiou a ação dele no caso PCC. O senhor elogiou, disse, que ele não é culpado pela crise atual. Isso tem vídeo nas redes sociais. O senhor participou de entrevistas fazendo elogios e esses vídeos foram usados nas redes bolsonaristas”, disse o jornalista.

Ciro Gomes reagiu:

“Isso é o que o gabinete do ódio que o Lula financia a custo de muito dinheiro roubado, tem produzido no Brasil. Com clareza, isso que você está reproduzindo aqui é uma fake news grave”, acusou Ciro. “Nunca fiz nenhum elogio a Bolsonaro. Considero nada mais nada menos como sempre disse um bandido. Você está faltando com a verdade. E você não está fazendo isso por acaso, está fazendo isso porque caiu na fake news do gabinete do ódio do PT”, completou.

E disparou:

“Sabe quantas vezes o Lula foi às ruas pelo impeachment do Bolsonaro? Nenhuma. Sabe quantos pedidos de impeachment o Lula assinou contra o Bolsonaro? Nenhum”, disparou Ciro.

Ontem (21), um vídeo gravado por artistas e uma carta aberta assinada por influenciadores do pensamento acadêmico e político da América Latina — incluindo um Nobel da Paz — viralizaram na internet.

Faltando apenas 11 dias para o primeiro turno, a campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) intensifica, por meio de seus apoiadores, a pressão sobre os eleitores dos candidatos da chamada terceira via, para que “virem o voto” e ajudem a eleger o ex-presidente já em 2 de outubro.

Caetano Veloso é beijado por Lula

O maior destaque do manifesto é Caetano Veloso, simpatizante assumido de Ciro Gomes, que decidiu votar em Lula para evitar que a disputa avance ao segundo turno. Também participam Maria Bethânia, Daniela Mercury, Margareth Menezes, Mart’nália, os ex-Titãs Nando Reis e Arnaldo Antunes, Chico Buarque, além de atores e atrizes como Denise Fraga, Drica Moraes, Caco Ciocler, Deborah Evelyn e Ciça Guimarães.

O documento afirma que é “incompreensível” a insistência de Ciro em manter sua candidatura. “Apesar da sua boa vontade”, diz o texto, “infelizmente, você (Ciro) não está em condições de fazer o bem, nenhum bem e, sim, fazer um grande mal ao Brasil e seu povo”. “Não poderá fazer o bem, apesar de suas intenções, porque suas chances de ganhar (a eleição) são iguais a zero”, enfatiza.

O candidato respondeu opinando que “há um fascismo de esquerda liderado pelo PT, eles estão querendo simplificar de uma forma absolutamente dramática o debate, querendo nada mais, nada menos, do que aniquilar alternativas. Isso é uma tragédia para um país que nem o Brasil”, declarou. Irônico, ainda frisou que é a favor do voto útil “contra a corrupção”.

Grupos ligados ao ligados ao brizolismo já romperam com a candidatura oficial de Ciro Gomes. Na terça-feira, no Rio de Janeiro, pedetistas históricos, como o ex-deputado Vivaldo Barbosa — que liderou a bancada do PDT na Assembleia Nacional Constituinte e foi secretário de Justiça no governo de Leonel Brizola no estado do Rio — e o deputado federal Paulo Ramos, lançaram o movimento informal “BrizoLula”.

O grupo prometeu encaminhar ao presidente da legenda, Carlos Luppi, pedido para que a Executiva Nacional seja convocada com o objetivo de definir o aval a Lula ainda no primeiro turno.