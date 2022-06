Ciro Gomes diz que Lula e Bolsonaro são iguais em práticas corruptas

O pré-candidato a presidência da República Ciro Gomes (PDT) disse que os governos de Lula foram melhores que o de Bolsonaro, mas “ambos se igualam quando adotam o mesmo modelo econômico e as mesmas práticas corruptas. Hoje, eles são dois atores encenando uma luta de um contra o outro, enquanto prometem mudanças e soluções que nunca virão.

Sobre a Petrobras, recentemente Ciro Gomes disse a CNN que “faço aqui um desafio ao Lula, que está liderando as pesquisas. Se você, Lula, tiver boa intenção com o Brasil, você tem que falar com todos os esses e erres aquilo que eu falei porque nenhum investidor vai vir comprar uma coisa se o primeiro lugar e o terceiro lugar nas pesquisas, ainda antes da campanha, anunciam que vão desfazer esse negócio. Portanto, eu, Ciro Gomes, uma vez presidente do Brasil, tomo de volta a Eletrobras e tomo de volta a Petrobras para o povo brasileiro se o Bolsonaro criminosamente {privatizar)”, reiterou o pré-candidato do PDT.