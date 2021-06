Circuito turístico é inaugurado em Niterói

O projeto Niterói BikeTur, um circuito turístico realizado através de totens com sinalização digital (QR Codes), foi lançado nesta terça-feira (8) pelo prefeito de Niterói, Axel Grael. Os equipamentos foram instalados em seis pontos: no Caminho Niemeyer, na Praça Juscelino Kubitschek e na Praça da República, no Centro; no Museu de Arte Contemporânea (MAC), na Boa Viagem; no Museu de Arte Popular Janete Costa, no Ingá; e no Campo de São Bento, em Icaraí. O percurso é circular com um total de 11 quilômetros.

Para participar do circuito, basta o ciclista parar em algum destes pontos, apontar a câmera do celular para o QR Code localizado no totem e ele será direcionado para uma página com um áudio que vai guia-lo em todo o trajeto até o próximo totem.

O prefeito destacou que esta é mais uma iniciativa para incentivar o uso da bicicleta na cidade e fomentar o turismo. Ele lembra que Niterói conta, atualmente, com 45 quilômetros de malha cicloviária e que, em breve, ganhará mais 60 quilômetros com a implantação de um novo trecho do sistema cicloviário na Região Oceânica.

“Essa é uma vocação da cidade. À medida que vamos avançando com a malha cicloviária, fazemos com que a cidade seja ainda mais atraente ao cicloturismo. Nós já temos operadores de turismo que trazem grupos de estrangeiros para pedalar em Niterói. O nosso objetivo é estimular que as pessoas, ao passear, tenham mais informações sobre a cidade e seus equipamentos. É uma excelente iniciativa da Neltur e da Coordenadoria Niterói de Bicicleta, e será expandida para outros lugares, fazendo com que a cidade seja cada vez mais amiga da bicicleta”, enfatizou Axel Grael.

De acordo com o responsável pela Coordenadoria Niterói de Bicicleta, Filipe Simões, o projeto foi criado, inicialmente, em 2016, quando foram realizados tours guiados de bicicleta nos roteiros sugeridos, contando com uma parceria entre a Prefeitura de Niterói através da Coordenadoria Niterói de Bicicleta, a Neltur, e a Faculdade de Turismo da Universidade Federal Fluminense (UFF). Este ano, o projeto foi remodelado e ganhou a versão com o uso dos totens em uma parceria entre a Coordenadoria e a Neltur.

“O Niterói BikeTur é mais um reconhecimento do potencial múltiplo que a bicicleta possui em sua relação com a cidade. Niterói é, cada vez mais, a cidade que pedala ao trabalho, pedala para se exercitar e, também, para conhecer os pontos turísticos da cidade”, afirmou Filipe Simões.