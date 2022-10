Circuito Turístico Cultural Paulo Gustavo vai contar histórias do ator em Niterói

Oito pontos da cidade mostrarão cenas de filmes e depoimentos de artistas e familiares do ator

Os admiradores de Paulo Gustavo já podem vivenciar as histórias do ator em Niterói. A Prefeitura de Niterói instalou oito totens pela cidade e criou o Circuito Turístico Cultural Paulo Gustavo, numa homenagem ao ator que sempre expressou admiração por sua cidade natal. Os visitantes vão poder “viajar” pelo mundo cinematográfico, rever cenas e recordar um pouco da vida e carreira de Paulo Gustavo através de totens com sinalização digital – QR Codes.



“O Circuito Turístico Paulo Gustavo foi concebido para render homenagens a este artista que reunia talento, carisma, empatia e que trouxe alegria para milhões de brasileiros. Demos destaque para oito locais da cidade onde ele frequentava e onde ele marcou com os filmes dele. Cada um desses lugares tem um totem, onde com as informações sobre esse artista tão talentoso e tão importante para Niterói. Viva Paulo Gustavo!”, destacou o prefeito de Niterói, Axel Grael.

Foto Vítor D’Avila

O pai de Paulo Gustavo, Júlio Márcio de Barros, conheceu um dos pontos do circuito com o prefeito na manhã desta quinta-feira (13). Emocionado, ele declarou:



“O Paulo Gustavo foi um ícone na história desse país e passou aqui como um cometa. Ele fez tanto e por tão pouco tempo…”, disse Júlio.



O presidente da Niterói Empresa de Lazer e Turismo, Paulo Novaes, destacou que Paulo Gustavo, ao fazer de Niterói cenário de vários filmes, projetou a cidade para o mundo tanto no aspecto cultural como turístico.



“Este Circuito, além de homenagear o talentoso artista, é um grande apelo que desperta interesse para a vinda de turistas para o município”, afirma. “Tanto os niteroienses como os turistas que participarem do Circuito Paulo Gustavo, além de conhecerem a vida e os filmes do artista, terão contato com as belezas da cidade, que contribuem para potencializar a economia do município.”



Circuito turístico

A visita poderá começar por qualquer um dos oito totens: Ilha da Boa Viagem; Museu de Arte Contemporânea de Niterói (MAC); Pedra de Itapuca e Pedra do Índio; Travessa Professor Coelho Gomes; Confeitaria Beira Mar; Campo de São Bento; Praia de Icaraí; Praça do Rádio Amador. São cerca de oito quilômetros de extensão.

Para iniciar o percurso o visitante precisa apontar a câmera do seu celular para o QR Code localizado no totem, que será direcionado a uma página. Dali, um vídeo mostrará as cenas dos três filmes da franquia “Minha Mãe é Uma Peça”. A emoção continua com depoimentos dos artistas e entes queridos do ator como Ingrid Guimarães, Patrycia Travassos, Herson Capri, Malu Valle, Dona Déa, João Fonseca, Samantha Schmütz, Thales Bretas e Alexandra Richter. Os depoimentos possuem legendas em inglês e espanhol e interpretação em libras.



O visitante seguirá para os próximos totens, que estão situados em locais que fizeram parte da trajetória pessoal e profissional do ator, passeando pela cidade, contemplando as belezas naturais, a diversidade cultural e os atrativos turísticos que compõem o circuito.



O Ator – Nascido e criado em Niterói, Paulo Gustavo sempre exaltou a cidade e a usou como cenário em seus trabalhos. Paisagens como a Praia de Boa Viagem, o Campo de São Bento e Icaraí ganharam todo o País. O ator e humorista morreu no dia 04 de maio de 2021, aos 42 anos, por complicações da Covid-19 após 52 dias internado. Diversas vezes o ator se mostrou preocupado e engajado na luta contra o coronavírus e no apoio aos mais vulneráveis.