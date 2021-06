“Circuito Ecológico Caminhos de Maricá” reabre ao público

O projeto “Circuito Ecológico Caminhos de Maricá”, promovido pela Secretaria de Cidade Sustentável, reiniciou neste sábado (19) suas atividades após interrupção por causa da pandemia do novo coronavírus. A retomada do projeto foi com o percurso entre o Espraiado, em Maricá, e a região do Tomascar, que fica em Tanguá. Com duração de aproximadamente seis horas, entre ida e volta, esse é um dos percursos que mais exige dos participantes.

A fim de garantir o distanciamento de 1,5m entre os participantes, a caminhada teve o número de participantes reduzido, sendo permitido a presença de apenas dez pessoas, além da exigência do uso de máscaras respeitando, assim, os protocolos sanitários de combate à Covid-19.

“Achei a caminhada muito cuidadosa e organizada, com os guias sempre nos chamando a atenção para o caminho correto e também quanto aos cuidados com a covid. Me pareceu um turismo de responsabilidade”, afirmou a bióloga e professora Raquel Muniz, de 44 anos, que mora no Itaocaia Valey. Participando pela primeira vez do circuito, ela revelou que estava havia mais de um ano sem sair muito de casa por conta da pandemia.

“Vinha saindo só para o básico e topei a caminhada porque é uma área aberta. Já fui muito trilheira no passado e agora estou retomando isso, tanto que nem conhecia essa área do Tomascar e gostei muito. Vou ficar atenta aos próximos roteiros para participar de novo”, garantiu Raquel.

De acordo com a coordenadora Márcia Freitas, o local e a data do próximo circuito ainda serão definidos. “Como ficamos muito tempo fora de operação, precisamos estudar as trilhas e ver como estão para só então definir onde e quando será. Devemos anunciar na semana do evento”, disse ela.