Circuito de vôlei de praia leva atletas profissionais à Praia de Icaraí

Competição começa nesta sexta (28), é aberta ao público e contará jogadores internacionais



A praia de Icaraí será transformada em uma arena de vôlei a partir desta sexta-feira (28). O local sediará uma das maiores competições do esporte, já realizada na cidade: o Circuito Zinzane de Vôlei de Praia. O evento conta com o apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Os atletas internacionais Ben Vaugh, dos Estados Unidos, e Jason Davies, da Austrália, também marcarão presença.



O Circuito, que ocorre na sexta e no sábado (29), é gratuito e aberto ao público de todas as idades. A competição será realizada a partir das 8h, na praia, na altura da Rua Presidente Backer. Para completar esse espetáculo esportivo, neste mesmo sábado será realizada a 2ª Etapa do Circuito Niterói de Vôlei de Praia.



De acordo com o secretário de Esporte e Lazer, Rubens Goulart, a expectativa é que, com a participação de atletas consagrados na modalidade, Niterói se destaque no cenário internacional de eventos esportivos. Para ele, é muito importante que haja um evento desse porte na cidade.

“Contará com a presença de atletas internacionais, além dos da nossa cidade e de todo o Brasil, aqui em Niterói, justamente na praia de Icaraí: um local com diversas escolinhas de vôlei, voltadas também a crianças, num trabalho de base. Com certeza, vai servir como referência e incentivo para que futuros adeptos do esporte apareçam. É importante lembrar que o evento é gratuito para todas as idades, e que ações como essa favorecem o comércio, o turismo e o bem estar das pessoas”, destaca o secretário.



Grandes atletas brasileiros do vôlei de praia, como as duplas Vitor/Renato, André/George, e Márcio Gaudie/Thiago Barbosa também estão confirmados para os dois dias. O vôlei feminino vem representado pelas duplas Tainá/Victoria, Talita/Thamela, Rebecca/ Carol, entre outras atletas de ponta.



O Circuito contará com arquibancada; praça de alimentação; transmissão dos jogos e cobertura do canal Band Sports; área exclusiva para os atletas; banheiros químicos e suporte de paramédicos.



Na sexta acontecerão os jogos classificatórios e, no final, um show com a Banda Bicho Solto. No sábado, as disputas de semifinal e final, e premiação. Haverá ainda uma apresentação de breakdance e, para quem é fã de futebol, um telão vai exibir, ao vivo, a final da Copa Libertadores.



Disputam o pódio duplas e quartetos femininos e masculinos, de diversas categorias: Aberto Intermediário, Aberto Avançado e Master – de 35+ a 63+. Haverá, ainda, sorteios de brindes e premiações de marcas parceiras.