Circuito Brasileiro de Handebol de Praia começou hoje (4)

Nesta sexta-feira (4), a partir das 9h, até o domingo (6) acontece a 2ª etapa Circuito Brasileiro de Handebol de Praia nas categorias adulto e juvenil, masculino e feminino. O evento será realizado nas areias de Icaraí, na altura da rua Lopes Trovão

O time niteroiense que concorre ao título e representa a cidade é o Niterói Rugby. O Circuito conta com o apoio da Prefeitura de Niterói através da Secretaria de Esporte e Lazer de Niteroi-SMEL.

Nesta etapa, além da equipe do município, outras vão representar o estado do Rio. Entre elas, o IDEC – Instituto para o Desenvolvimento do Esporte e da Cultura, que apesar de ser do município do Rio é composta por atletas e comissão técnica niteroienses.

O último campeonato, a Copa do Brasil de Handebol de Praia Juvenil havia sido realizada em setembro na Praia da Barra, em Maricá. A equipe masculina do Niterói Rugby que levou o título ao vencer o Instituto LGC/CESP por dois sets a um.