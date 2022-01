Circo Voador comemora 40 anos

O berço do Rock do Brasil foi o Circo Voador. A história do tradicional espaço cultural teve altos e baixos, mas resistiu até hoje e completa 40 anos neste ano de 2022. No contexto histórico de transição entre ditadura e democracia, o local abrigou grandes nomes da música como Tim Maia, Legião Urbana, Elza Soares, Chico Buarque, Cássia Eller, Blitz, dentre outros.

Na mesma época que o regime democrático começava dar as caras, três anos antes da Ditadura vir ao fim, em 1985, o Circo Voador representou um símbolo de luta e resistência num período que a cultura era reprimida. Os artistas ganharam espaço para atingir mais pessoas, e o Circo alavancou a carreira de muitos grupos.

Tudo começou no Arpoador, em um lugar diferente do que o público vê hoje – na Lapa. A lona azul e branca foi montada e oferecia teatro, dança, circo e música da cidade. No entanto, o espaço, ocupado numa área nobre da cidade, não agradou os moradores da região.

A montagem, que deveria ter durado um mês, se estendeu até três meses, isso porque a fiscalização teve que desmontar e retirar a estrutura. O ator e produtor Perfeito Fortuna, criador do Circo Voador, buscou formas de tentar dar continuidade ao projeto.

Houve então uma articulação da prefeitura para tentar dar um lugar definitivo ao Circo Voador. Naquele mesmo ano, em 1982, o terreno baldio em frente aos Arcos da Lapa foi escolhido para se tornar o espaço para criação e apresentação de variadas expressões de arte e cultura popular, e foi inaugurado em outubro.

O Circo Voador esteve presente, não apenas no cenário cultural, mas no social também. O espaço disponibilizava uma creche, chamada ‘Apareche’, que no ápice do Circo, as crianças podiam interagir com espetáculos de circo, dança e música de todos os estilos, além de plantar e colher na horta cultivada junto à cerca.

FECHAMENTO DO CIRCO

O principal ‘point’ das noites cariocas há mais de dez anos teve os dias contados em 1996. O prefeito da época, César Maia decidiu fechar o Circo, ao alegar irregularidades. Diante do tamanho e significado do espaço, o público sabia que não poderia acabar daquele jeito. Em 2002, surgiu um movimento pelo retorno no Circo.

Eles iniciaram com uma ocupação no canteiro de obras, sob comando Maria Juçá, produtora e diretora do Circo. Ela conseguiu na Justiça o direito para retornar às atividades, e a Prefeitura do Rio, que havia demolido o espaço, teve que reconstruí-lo.

O RETORNO DO CIRCO

Em 2004, o Circo Voador foi devolvido aos antigos produtores e funcionários do local, que estavam lá desde 1996. Ele é administrado de forma independente pela ‘Organização Não Governamental Associação Circo Voador, com recursos próprios.

O circo voltou com força, resgatando a boemia do bairro da Lapa. Com capacidade para 2.500 pessoas e possui 3.000 metros quadrados e ainda abriga cursos e atividades sociais voltadas à educação e muita cultura, além do palco para shows e festas.

Dentre alguns dos nomes conhecidos que performaram por lá estão Raul Seixas, Pitty, Titãs, Chico Buarque, Tim Maia, Lulu Santos, Barão Vermelho, Caetano Veloso, Legião Urbana, Elza Soares, Frejat, Beth Carvalho, Blitz, O Rappa e Skank. Além de nomes internacionais como Ramones, The 1975, The Pretty Reckless e Sepultura.

Isis Chaby