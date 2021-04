Cinemas voltam hoje em Niterói

O isolamento social forçado das últimas semanas deixou os niteroienses sem um de seus principais entretenimentos: o cinema. Mas isso acaba a partir de quinta-feira (22) com a reabertura das salas de cinema da cidade, de acordo com o Novo Plano de Transição Gradual para o Novo Normal da prefeitura, para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo novo Coronavírus (Covid-19).

Para a abertura, as salas deverão seguir uma série de medidas sanitárias. O horário será limitado entre as 11h e às 22h. A limitação de lotação das salas se dará pelo tamanho de cada uma, pois cada expectador deverá estar a uma distância de 2 metros entre si, com as cadeiras interditadas. Por isso, é recomendado que se compre o ingresso de forma on-line para se evitar filas e aglomerações no local.

Confira os filmes em cartaz na cidade:

A viúva das sombras (Terror): Um grupo de voluntários entra em uma densa floresta para resgatar um jovem desaparecido. Nesse mesmo lugar, pessoas sumiram nas últimas décadas, e apenas alguns corpos foram encontrados, todos nus. Sem sucesso na busca, eventos sobrenaturais acontecem.

Raya e o último Dragão (Infantil): Há muito tempo no mundo de fantasia de Kumandra, humanos e dragões viviam juntos em harmonia. Mas quando uma força maligna ameaçou a terra, os dragões se sacrificaram para salvar a humanidade. Agora o mesmo mal voltou e cabe a guerreira Raya restaurar seu povo.

Tom e Jerry – O Filme (Infantil): Na véspera do “casamento do século”, a organizadora do evento contra Tom para se livrar do rato, Jerry. A batalha entre os dois ameaça destruir o casamento. Mas logo surge um problema ainda maior e eles terão que trabalhar juntos para salvar o dia.