Cinemas e teatros de Niterói reabrem a partir do dia 29

Em transmissão de vídeo ao vivo pelo Facebook da Prefeitura de Niterói nesta segunda-feira (19), o prefeito Rodrigo Neves anunciou a reativação do setor audiovisual da cidade no próximo dia 29. Já reabertos em quase todas as cidades metropolitanas, teatros e cinemas niteroienses voltam a funcionar após aproximadamente oito meses fechados devido à pandemia do novo coronavírus. Para isso, os trabalhadores e empresários da área receberão orientações e treinamento prestados por profissionais da saúde pública sobre os protocolos que deverão passar a seguir.

O prefeito informou que oito escolas particulares recomeçaram a funcionar nesta semana na modalidade presencial, além da virtual, seguindo um conjunto de protocolos sanitários e o termo de ajustamento feito com o Ministério Público Estadual e a Defensoria Pública.

Na próxima quinta-feira (22), 17 pequenas praças locais serão rebertas ao público. Atualmente, os grandes espaços verdes da cidade – Campo de São Bento, Parque da Cidade e os hortos botânicos do Fonseca e do Barreto – recebem apenas 30% de sua capacidade, cotrolados por servidores da Secretaria Municipal de Conservação e das respectivas administrações regionais.

Niterói tem 13.925 casos confirmados de Covid-19, sendo 13.242 curados e 457 mortos. No momento, há 90 doentes hospitalizados e outros 136 se recuperando em isolamento domiciliar. “Acertamos mais do que erramos. E ainda dependemos da perseverança dos cidadãos em higiene e distanciamento social para acabar de vez com a doença nesta luta pela vida”, disse o prefeito, relembrando ainda os esforços empreendidos pelo Executivo municipal a higienização de ruas, os programas de auxílio financeiro emergencial e a distribuição de dois milhões de máscaras de proteção individual, além de kits de higiene à população mais vulnerável.