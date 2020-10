Cinema Presente na Praça chega a Itaboraí e Tanguá neste final de semana

O Cinema Presente na Praça chega a mais duas cidades do estado do Rio no final de semana. No sábado (24), a exibição será na Praça Itamar da Silva Junior, Centro de Itaboraí, e, no domingo (25), será a vez de Tanguá, com a estrutura montada no Campo do Pinhão, na Rua Darci Ribeiro, 412. Serão duas sessões nas cidades: às 16h30min e às 18h30min, com os filmes “Turma da Mônica – Laços” e “Meus Quinze Anos”. Os eventos seguem rígidos protocolos de segurança durante a pandemia de Covid-19.

Nas últimas semanas, o Cinema Presente na Praça esteve em Arraial do Cabo e Duque de Caxias. Nos locais, é montado um painel de LED com redução de 75% de energia nas exibições.

“É muito gratificante ver a alegria das pessoas em assistir a uma sessão de cinema ao ar livre, com a cultura pulsando nas praças de diversos municípios do Rio. Seguimos todos os protocolos de saúde, cuidando do cidadão. O Cinema Presente na Praça consegue reunir pais e filhos, sendo um evento para toda a família”, afirmou a secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio, Danielle Barros.