Cinema é uma grande pedida para o fim de semana

Esta semana quem for aos cinemas poderá conferir duas grandes estreias. ‘Top Gun – Maverick’ e ‘Luta pela Fé’, que chegaram às telonas na última quinta-feira (26). Já na próxima quinta-feira (2), a saga Jurassic World promete fechar os filmes de sucesso da série com muita ação e adrenalina.

Em Top Gun – Maverick. Depois do sucesso de Top Gun – Ases Indomáveis de 1986, Tom Cruise retorna a um dos seus personagens de maior sucesso, Pete “Maverick” Mitchell em Top Gun Maverick. Nesta nova aventura, o piloto à moda antiga da Marinha Americana, condecorado e reconhecido pela quantidade de aviões inimigos abatidos nos últimos 30 anos, precisa provar que o fator humano ainda é fundamental no mundo contemporâneo das guerras tecnológicas.

Com toda a experiência adquirida, Pete deixou de ser um capitão e se tornou um instrutor. A resposta para esta guinada na carreira é simples: ele continua sendo o mesmo piloto rebelde de sempre, que não hesita em romper os limites e desafiar a morte.

Outra estreia para esta semana é o drama ‘Luta pela fé’, a história do padre Stu. O filme, baseado em uma história real, narra a trajetória de Stuart Long (Mark Wahlberg), um boxeador que virou padre após ter a sua carreira encerrada devido a uma lesão. Depois de se mudar para Los Angeles, com o sonho de virar ator, Stu conhece Carmen (Teresa Ruiz), uma professora católica. Determinado a conquistar a moça, o agnóstico começa a frequentar as missas para impressioná-la, mas depois de sobreviver a um terrível acidente de motocicleta, ele resolve usar esta nova chance para ajudar outras pessoas a encontrarem o caminho, levando-o a perceber que deveria se tornar padre.

Já para os amantes de paleontologia, a espera é para a estreia de Jurassic World – O Domínio. O filme chega às telonas na próxima quinta-feira (2), e promete trazer toda a aventura que a franquia proporciona.

O último longa da saga acontece quatro anos depois da destruição da Ilha Nublar, mostrada em Jurassic World: Reino Ameaçado (2018). No novo filme, os dinossauros agora vivem e caçam ao lado dos humanos em todo o planeta. Contudo, nem todos os répteis conseguem viver em harmonia com a espécie humana trazendo sérios problemas. O destaque deste filme é a volta de personagens dos filmes anteriores.