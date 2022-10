Cinegrafista de afiliada da Globo é agredido em frente à casa de Roberto Jefferson

O cinegrafista Rogério de Paula, da InterTV, afiliada à TV Globo, foi agredido, na tarde deste domingo (23), durante a cobertura da prisão do ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB-RJ). O caso aconteceu em frente à casa do político, em Comendador Levy Gasparian, interior do Rio de Janeiro.

A agressao foi flagrada por pessoas que estavam no local. Os autores seriam militantes favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro (PL). Rogério foi agredido com um golpe na cabeça. Ele chegou a desmaiar, foi socorrido a uma unidade de saúde da região e passa bem. A emissora afirmou que irá registrar boletim de ocorrência.

O caso provocou manifestações de repúdio de entidades que representam a categoria, como a Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) e o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro. Este último apontou para os recentes casos de violência contra profissionais da imprensa. Leia, a seguir, a nota na íntegra:

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro repudia a agressão ao repórter cinematográfico Rogério de Paula, da Inter TV, afiliada da Rede Globo, hoje, dia 23/10, em Comendador Levy Gasparian, no estado do Rio de Janeiro. O repórter, foi agredido por apoiadores de Roberto Jefferson, em Comendador Levy Gasparian, onde o político resistiu à ordem de prisão, após atirar contra dois policiais federais. Rogério foi atendido num hospital da região. O profissional vai registrar boletim de ocorrência. O Sindicato tem denunciado dezenas de agressões a jornalistas no interior do Estado e assassinatos Esta agressão é mais uma da série de agressões que vem ocorrendo em todo país e que aumentou em mais de 30% desde que o Bolsonaro assumiu o governo. Na realidade, ele é o principal agressor contra jornalistas, principalmente, mulheres jornalistas.

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do estado do Rio de Janeiro aliado da Federação Nacional dos Jornalistas – Fenaj – condena, repudia, lamenta, e solicita urgente providências das autoridades para apurar e punir o agressor.

Mário Sousa, presidente e Diretoria do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro