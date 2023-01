Cine UFF abre para exibir filmes indicados ao Oscar

Leonardo Oliveira Brito

O Cine UFF trará novidades em sua lista de atrações a partir desta quinta feira, dia 2. E com filmes indicados ao Oscar 2023 em cartaz. Os filmes “Tudo em todo lugar ao mesmo tempo”, filme com maior número de indicações ao Oscar e “Aftersun” indicado na categoria melhor ator. Exceto segundas e sextas, Nos dias a Inteira está – R$ 20,00 | Meia – R$ 10,00 (exceto segundas-)

Outros destaques são também o sul-coreano “Decisão de partir” (Melhor Direção em Cannes), o drama investigativo “Holy Spider” (Melhor Atriz em Cannes), “Me chama que eu vou”, com o grande cantor Sidney Magal e o também nacional “Marte Um”, que quase chegou ao Oscar.

Com Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, Stephanie Hsu e Jamie Lee Curtis nos papéis principais, “Tudo em todo lugar ao mesmo tempo” conta a história de Evelyn, uma imigrante chinesa que vive um momento crítico: sua lavanderia está falindo, seu casamento em ruínas, e a relação com seu pai e sua filha, um desastre. Uma ruptura interdimensional bagunça a realidade e uma inesperada heroína precisa usar seus novos poderes para lutar contra os perigos bizarros do multiverso. O filme já tem 260 prêmios, com destaque para Melhor Atriz, Melhor Ator Coadjuvante no Globo de Ouro, Melhor Filme, Direção, Ator Coadjuvante, Montagem e Roteiro Original no Critics Choice Awards, e acaba de receber onze indicações ao Oscar.



Já Aftersun com Paul Mescal, Frankie Corio, Francesca Corio, Celia Rowlson-Hall mostram que no final da década de 1990, Sophie, de onze anos, e seu pai, Calum, passam férias em um clube na costa turca. Eles desfrutam da companhia amigável um do outro. Calum se torna a melhor versão de si mesmo quando está com Sophie. Sophie, enquanto isso, acha que tudo é possível com ele. Quando a jovem está sozinha, ela faz novos amigos e tem novas experiências. Enquanto isso uma sensação de melancolia permeia o comportamento de Calum. Este soberbo e emocionante longa de estreia de Charlotte Wells é um dos melhores filmes do ano e vem sendo bastante elogiado pela crítica.

Já no europeu “Holy Spider”, uma jornalista desce ao submundo da cidade sagrada iraniana de Mashhad enquanto investiga os assassinatos em série de profissionais do sexo por um serial killer que acredita estar limpando as ruas das pecadoras. Depois de assassinar várias mulheres, ele fica cada vez mais desesperado com a falta de interesse público em sua missão divina.







Em “Decisão de partir”, o diretor coreano Park Chan-Wook traz o detetive Hae-Joon que é chamado para investigar uma misteriosa morte. Durante a investigação, ele conhece a chinesa Seo-Rae, viúva do homem morto, e trata-a como suspeita. A beleza e a personalidade misteriosa da mulher o atraem e, à medida que ocaso avança, os dois tornam-se cada vez mais próximos. Do mesmo diretor de Old boy e A criada, o filme ganhou melhor Direção em Cannes (e mais 41 prêmios!).







Filmes nacionais





Em Marte 01, a história gira em torno da família negra de classe média baixa, seguem a vida entre seus compromissos do dia a dia e seus desejos expectativas, mesmo com a tensão de um governo conservador que acaba de assumir o poder no país. Em meio a esse cotidiano,Tércia cuida da casa enquanto passa por crises de angústia, Wellington quer ver o filho virar jogador de futebol profissiona. Eunice tem um novo amor e o pequeno Deivinho sonha em colonizar Marte. Prêmio do Público no San Francisco International



O filme ganhou os prêmios Film Festival 2022, Grande Prêmio do Júri no L.A. Outfest 2022 e Melhor Filme pelo Júri Popular, Prêmio Especial do Júri, Roteiro e Trilha Sonora no Festival de Gramado 2022. Marte Um foi o indicado brasileiro para concorrer a uma vaga ao Oscar de Filme.



SIDNEY MAGAL

Já o filme de Joana Mariani, conta a trajetória dos 50 anos de carreira de Sidney Magal. Os momentos mais significativos da vida do cantor, dançarino, ator e dublador que se tornou um ícone da música popular brasileira. O homem por trás do ídolo, sob o ponto de vista dos fãs.



Dia 02 quinta

14h30 TUDO EM TODO LUGAR AO MESMO TEMPO

17h10 HOLY SPIDER

19h30 DECISÃO DE PARTIR

Dia 03 sexta

14h ME CHAMA QUE EU VOU

15h30 AFTERSUN

17h30 TUDO EM TODO LUGAR AO MESMO TEMPO

20h10 MARTE UM

Dia 04 sábado

14h50 DECISÃO DE PARTIR

17h30 AFTERSUN

19h30 TUDO EM TODO LUGAR AO MESMO TEMPO

Dia 05 domingo

15h TUDO EM TODO LUGAR AO MESMO TEMPO

17h40 AFTERSUN

19h40 HOLY SPIDER

Dia 06 segunda

14h50 DECISÃO DE PARTIR

17h30 TUDO EM TODO LUGAR AO MESMO TEMPO

20h10 AFTERSUN

Dia 07 terça

14h30 ME CHAMA QUE EU VOU

16h AFTERSUN

18h ME CHAMA QUE EU VOU

19h30 TUDO EM TODO LUGAR AO MESMO TEMPO

Dia 08 quarta

15h20 AFTERSUN

17h20 DECISÃO DE PARTIR

20h MARTE UM

Ingressos

Inteira – R$ 20,00 | Meia – R$ 10,00 (exceto segundas-feiras)

Segunda-feira – Promoção “Meia-entrada para todos” – R$ 5,00