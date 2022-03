Cine República retorna à Biblioteca Parque de Niterói

O aniversário de 87 anos da Biblioteca Parque de Niterói contou com a exibição do documentário “My Name is Now, Elza Soares!”O longa-metragem aborda a cantora Elza Soares, ícone da música brasileira, numa saga que ultrapassa o tempo, espaço, perdas e sucessos.

Após o filme, foi promovida uma roda de conversa com os participantes, discutindo a vida e obra da grande Elza Soares e o trabalho da diretora do documentário, Elizabete Martins Campos.O Cine República é uma parceria entre a Biblioteca Parque de Niterói, o Núcleo de Cineclubes de Niterói (NuCiNi)/Secretaria Municipal de Educação e o Centro de Convivência e Cultura de Niterói.