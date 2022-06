Cine Open Air começa hoje (29) no Caminho Niemeyer

O Caminho Niemeyer vai ser ocupado pelo cinema brasileiro a partir desta quarta-feira (29).

A super tela do Cinema Open Air, que já passou pelo Largo da Batalha, agora chega ao Caminho Niemeyer, no Centro de Niterói e fica até domingo (3) com programação iniciando sempre às 19h.

A entrada gratuita será feita por ordem de chegada sendo 300 lugares por cada sessão. De acordo com a administração do Caminho Niemeyer quem quiser pode levar sua canga ou cadeira de praia.

Programação

29/06 – Minha mãe é uma Peça 3

30/06 – Tudo por um Pop Star

01/07 – Eduardo e Mônica

02/07 – Gaby Estrella

03/07 – Fala sério, mãe