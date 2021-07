Cine Debate NuCiNi discute filme e obra de Nelson Rodrigues

O Cine Debate NuCiNi acontece online na próxima quarta, 14, às 18h, no Facebook da Secretaria de Educação de Niterói. Ele é produzido pelo Núcleo de Cineclubes de Niterói/Núcleo de Cinema e Educação (NuCiNi)/Subsecretaria de Projetos Transversais, Cooperação e Articulação Institucional/Secretaria Municipal de Educação/Prefeitura de Niterói.

Nesta estreia o debate será em torno da obra do escritor Nelson Rodrigues e a versão mais nova de “O Beijo no Asfalto”, filme dirigido pelo ator Murilo Benício. Os convidados são a professora e bibliotecária da Rede Municipal de Educação de Niterói Tania Basto e o doutor, mestre e bacharel em Ciências Sociais pela PUC-Rio Mário Jorge de Paiva. A mediação será do cineasta e jornalista Miguel Vasconcellos. Será exibido ainda no debate um vídeo gravado pelo ator Lázaro Ramos, um dos atores do filme.

O “Beijo no Asfalto” será exibido, em parceria com a distribuidora ArtHouse, um dia antes do debate, a partir de 18h do dia 13 de julho, no canal do NuCiNi no YouTube, ficando disponível por 24 horas: https://bit.ly/3hmamcj Para assistir ao debate: https://www.facebook.com/educacaonit