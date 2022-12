Cine Casal Museu da República e os 107 anos de Sinatra

Asala de cinema Cine Casal Museu da República depois da reabertura em outubro, apresenta uma programação especial para dezembro e para o ano que vem.

O Grupo Casal Cinemas – Rede de Cinemas de arte também reabriu o Cine Santa Teresa, trazendo o mesmo ideal de cinema de rua para a Zona Sul do Rio de Janeiro.

Para dezembro o Cine Casal Museu da República inicia parceria com o jornalista, cineasta e crítico de cinema Mario Abbade, que fará sessões mensais especiais.

O primeiro evento será o Sinatra’s Day no dia 12 de dezembro, com direito a iguaria a lá Sinatra: sessão comemorativa dos 107 anos da “voz”, como era chamado, com exibição do raro filme “Contrato para matar” (1977), com degustação de bolo e Jack Daniels após o filme.

Já no dia 22 tem o especial Joias do Natal com o filme “A felicidade não se compra”. (1946), de Frank Capra. Ao final da exibição serão oferecidos rabanada e vinho aos cinéfilos presentes.







E para janeiro terá o retorno da Sessão do Cramulhão, agora no Cine Casal Museu da República.

O evento mensal, criado em 2016, exibe filmes do gênero fantástico. Outro evento programado para o início do ano é a Mostra Som & Imagem, voltada para musicais cults, que em breve terá a data revelada.