Cine Arte UFF exibe ´E.T.: o Extraterrestre’ remasterizado em 4K

Filme será exibido em várias sessões até o dia 11

Leonardo Oliveira Brito

Há pouco mais de 40 anos, em 25 de dezembro de 1982, era lançado no Brasil um dos mais queridos filmes de todos os tempos: E.T.: o Extraterrestre. O clássico será exibido no Cine Arte UFF em sessões diárias, remasterizado, em uma grande oportunidade para ver e ouvir essa maravilha no cinema em versões dublada e legendada.



E.T. é a inesquecível história de um extraterrestre perdido e do rapaz de 10 anos que o ajuda a encontrar o seu caminho de regresso para casa. Com sessões em 4K, remasterizada digitalmente de forma a otimizar imagem e som, esta poderosa história emociona espectadores de todas as idades há quarenta anos com a sua mensagem atemporal de confiança, coragem e do poder avassalador da amizade. Oscar de Trilha Sonora, Efeitos Visuais, Som e Edição de Som.



Também terá o lançamento de Nossa Senhora do Nilo, com os conflitos étnicos em Ruanda, em 1973, centrados num colégio para moças de elite, e as continuações dos sucessos Marte Um e Aftersun. A partir de enquete feita com o público do cinema, voltam para as últimas chances alguns filmes da programação recente: O clube dos anjos; A mãe; e Ennio, o maestro.

Os ingressos custam R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia) e R$ 5 (valor promocional somente às segundas-feiras – preço único).



CONFIRA TODA A PROGRAMAÇÃO

Dia 05 quinta

14h O CLUBE DOS ANJOS

16h E.T.: O EXTRATERRESTRE – Dublado

18h20 AFTERSUN

20h20 NOSSA SENHORA DO NILO – Lançamento

Dia 06 sexta

14h10 A MÃE

15h50 MARTE UM

18h10 NOSSA SENHORA DO NILO – Lançamento

20h E.T.: O EXTRATERRESTRE – Legendado

Dia 07 sábado

14h NOSSA SENHORA DO NILO – Lançamento

15h50 E.T.: O EXTRATERRESTRE – Dublado

18h10 AFTERSUN

20h10 O CLUBE DOS ANJOS

Dia 08 domingo

15h10 E.T.: O EXTRATERRESTRE – Dublado

17h30 ENNIO, O MAESTRO

20h20 NOSSA SENHORA DO NILO – Lançamento

Dia 09 segunda

14h O CLUBE DOS ANJOS

16h E.T.: O EXTRATERRESTRE – Dublado

18h20 NOSSA SENHORA DO NILO – Lançamento

20h10 AFTERSUN

Dia 10 terça

14h AFTERSUN

16h NOSSA SENHORA DO NILO – Lançamento

17h50 MARTE UM

20h10 O CLUBE DOS ANJOS

Dia 11 quarta

14h30 NOSSA SENHORA DO NILO – Lançamento

16h20 A MÃE

18h AFTERSUN

20h E.T.: O EXTRATERRESTRE – Legendado

Ingressos

Inteira – R$ 20,00 | Meia – R$ 10,00 (exceto segundas-feiras)

Segunda-feira – Promoção “Meia-entrada para todos” – R$ 5,00

O Cine Arte UFF fica na Rua Miguel de Frias, 9, Icaraí, Niterói-RJ