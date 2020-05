Cinco presos pela PM com drogas e dinheiro

Cinco homens apontados por envolvimento com o tráfico de drogas foram presos nesta sexta-feira (15), durante uma ação conjunta de policiais militares do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) e do 7º BPM (São Gonçalo). Eles atuariam no eixo Maricá-São Gonçalo.

Os militares receberam informações que um grupo de criminosos estava se deslocando para o Complexo do Salgueiro (São Gonçalo), e montaram um cerco na Rodovia RJ-106. Durante a abordagem, foram encontradas uma pequena quantidade de drogas com o grupo, mas um dos suspeitos acabou informando que guardava o material em uma residência, na comunidade da Linha, em São José do Imbassaí, Maricá.

Os policiais foram averiguar e apreenderam 271 pinos de cocaína, 141 de maconha e mais de R$ 3,5 mil em espécie. Todos receberam voz de prisão e foram autuados na 76ª DP (Centro/Niterói).