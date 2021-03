Cinco presos após tiroteio no Morro do Estado

Uma ação da Polícia Militar terminou com cinco suspeitos presos, sendo um deles baleado, na tarde de hoje (17), na Comunidade do Morro do Estado, no Ingá, Zona Sul de Niterói. Houve apreensão de armamento de guerra.

Segundo informações do 12º BPM (Niterói), policiais estavam em patrulhamento quando foram atacados por um bando armado de criminosos. Os militares revidaram, dando início à troca de tiros.

Durante o confronto, um suspeito foi baleado. Ele foi socorrido ao Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, onde ficou preso sob custódia. O estado de saúde dele não divulgado.

Outros quatro suspeitos foram presos durante a ação. Com eles, foram apreendidas quatro granadas, quatro rádios transmissores, uma submetralhadora além de drogas, a serem contabilizadas. A ocorrência foi registrada na 76ª DP (Niterói).