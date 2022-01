Cinco pessoas foram baleadas por dia na Região Metropolitana em 2021

A Região Metropolitana do Rio de Janeiro, que engloba, além da capital, localidades como Niterói, São Gonçalo e Baixada Fluminense, fechou 2021 com uma média de cinco pessoas baleadas a cada 24 horas. A informação consta no relatório anual da plataforma Fogo Cruzado, divulgado ontem. O relatório também destaca a quantidade de baleados em operações policiais, mesmo com as restrições impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da ADPF 635, em vigor.

Em 2021, houve 4.653 tiroteios/disparos de arma de fogo na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Ao todo, 2.098 pessoas foram baleadas (1.084 mortas e 1.014 feridas), segundo Relatório anual lançado hoje pelo Instituto Fogo Cruzado. Houve, em média, 13 tiroteios por dia no Rio de Janeiro, e cinco baleados a cada 24 horas.

Em 2020, a morte de João Pedro, baleado em casa durante uma operação policial, motivou o Supremo Tribunal Federal (STF) a adotar medidas que pudessem conter também a violência. A ADPF 635, que desde o dia 5 de junho daquele ano passou a restringir operações policiais não urgentes e não planejadas nas favelas do Rio durante a pandemia, buscava evitar que moradores que se protegiam da pandemia fossem vitimados. Naquele ano, houve 4.585 tiroteios no Grande Rio, deixando 1.795 baleados – 896 mortos e 899 feridos.

A despeito da ADPF, a atuação policial chamou atenção em 2021. 64% (1.342) dos baleados foram atingidos durante ações/operações policiais. Cecília Olliveira, diretora executiva do Instituto Fogo Cruzado, lembra da importância do planejamento e justificativa das operações, assim como as investigações quando necessário, como no caso de João Pedro.

“Sem planejamento, inteligência, responsabilidade e a devida fiscalização do Ministério Público, que tem entre suas funções o controle externo da atividade policial, não haverá mudanças. Pelo contrário, este ano, o GAECO, grupo que investigava excessos e má conduta policial, foi extinto. Hoje há apenas um grupo menor e temporário fazendo parte do trabalho. Quem se preocupa com estas famílias e com o futuro destas crianças e adolescentes?”, questiona.

Outros dados

Ainda segundo o relatório, em 2021 houve 61 chacinas na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, em que 255 civis foram mortos nestas circunstâncias. Além disso, 17 crianças e 43 adolescentes foram baleados na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Desse número, quatro crianças e 15 adolescentes não resistiram e morreram. Ao todo, 181 agentes de segurança foram baleados no Grande Rio em 2021. Entre as vítimas, 82 morreram.