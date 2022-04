Cigarros sem nota fiscal são apreendidos na RJ-104

Uma carga de cigarros foi apreendida, na tarde desta quarta-feira (6), pela Polícia Militar, na Rodovia RJ-104, no Morro do Castro, Zona Norte de Niterói. De acordo com a corporação, foi uma ação de fiscalização que é realizada rotineiramente, na qual flagrou os produtos sendo transportados com indícios de irregularidades.

A apreensão foi feita por militares do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv). Segundo os policiais, a abordagem ao veículo que transportava os cigarros, distribuídos em 690 maços, aconteceu na altura do km 3 da rodovia. O automóvel foi revistado. Ainda de acordo com a equipe, o motorista não possuía as notas fiscais.

Por conta disso, todo o material foi apreendido. A PM não divulgou em quanto a carga estava avaliada. Após ser ouvido, o motorista foi liberado. Os agentes registraram boletim de ocorrência na 78ª DP (Fonseca). A delegacia irá investigar a origem do carregamento e apurar eventuais responsabilidades.