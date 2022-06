Cigarro eletrônico: uma moda perigosa e muito prejudicial à saúde

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) está na fase final de elaboração do posicionamento quanto à liberação do uso dos Dispositos Eletrônicos para Fumar (DEF’s) e, ciente da forte pressão da indústria do tabaco, a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia se posiciona veemente contra a liberação da comercialização, importação e propagandas de quaisquer dispositivos eletrônicos para fumar, se mantendo a favor da manutenção da RDC 46/2009, que proíbe a comercialização, importação e propaganda dos chamados dispositivos eletrônicos para fumar (entre eles o cigarro eletrônico e o tabaco aquecido), assim como acessórios e refis destinados ao uso em quaisquer destes produtos.

Os cigarros eletrônicos são conhecidos no Brasil também como vapes, e-cigarros, e-cigs, e-cigarettes ou pen drive. Os DEF’s são uma ameaça à saúde pública, porque representam uma combinação de riscos: os já conhecidos efeitos danosos à saúde e o aumento progressivo do seu uso no país.

A pneumologista do Complexo Hospitalar de Niterói, Bárbara Neffá, alerta para os principais riscos para a saúde dos usuários, sobretudo os mais jovens.

Pneumologista Bárbara Neffá alerta que a quantidade de nicotina dos aparelhos é bem maior do que as do cigarro convencional

“O aumento do uso do cigarro eletrônico preocupa cada vez mais a sociedade médica. Muitos jovens optaram pela modernidade do dispositivo, e por ser mais discreto, com aromas agradáveis e pouca fumaça. Porém, não sabem o risco que estão correndo. Muitos desconhecem, por exemplo, que a quantidade de nicotina presente no cigarro eletrônico é muito maior que o cigarro convencional, e como consequência, o aumento no risco de problemas associados ao pulmão e coração”, explica a médica formada pela UFF, que completa.

“Em relação ao pulmão, a nicotina é capaz de gerar uma inflamação difusa nos alvéolos, e provocar doenças crônicas pulmonares, com redução da capacidade pulmonar e chances maiores de pneumonias graves. Além disso, contém substâncias cancerígenas que podem provocar câncer de boca, esôfago, pulmão e estômago”.

Nos Estados unidos, especialistas ja consideram uma epidemia entre os jovens, e relatos cada vez mais frequentes de casos graves pulmonares relacionados ao uso frequente do dispositivo. Desta forma, a ampla utilização desses dispositivos pode reverter, em pouco tempo, o sucesso das políticas de controle do tabaco obtido em décadas de esforços do Programa Nacional de Controle do Tabagismo.

A comunidade científica e de saúde pública brasileira só espera uma coisa da Anvisa: que não libere a comercialização no Brasil. Que exerça seu papel de proteger a saúde da população brasileira.

“Seria um retrocesso em tudo que já foi feito até aqui para alertar sobre os riscos em políticas públicas e campanhas contra o tabagismo”, finalizou Bárbara.